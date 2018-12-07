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ОПЕК сократит добычу нефти на 800 тыс. баррелей в сутки - СМИ

Киев • УНН

 • 9475 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Страны, входящие в ОПЕК, в пятницу договорились о сокращении добычи картелем на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Об этом со ссылкой на источник в ОПЕК сообщает Reuters, передает УНН.

ОПЕК сократит добычу нефти на 800 тыс. баррелей в сутки - СМИ

Позднее ОПЕК предложит государствам, не являющимся членами организации, снизить их добычу примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, “но нам нужно провести встречу”, добавил источник.

Источник сказал, что Иран согласился с условиями сокращения добычи, второй источник сказал, что Тегеран согласился “в принципе”.

Иран являлся основным препятствием к заключению ОПЕК сделки о сокращении нефтедобычи, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не соглашалась на уступки для попавшего под санкции Тегерана.

Источник в энергетической отрасли сказал в пятницу, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. Ранее источники говорили, что возможный объем снижения добычи Россией составит 150 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, 6 декабря члены ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, но не определилась с итоговой цифрой.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявил, что ОПЕК необходимо, чтобы Россия, не входящая в ОПЕК, также присоединилась к договоренности о сокращении нефтедобычи.

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