ОПЕК сократит добычу нефти на 800 тыс. баррелей в сутки - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Страны, входящие в ОПЕК, в пятницу договорились о сокращении добычи картелем на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Об этом со ссылкой на источник в ОПЕК сообщает Reuters, передает УНН.
Позднее ОПЕК предложит государствам, не являющимся членами организации, снизить их добычу примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, “но нам нужно провести встречу”, добавил источник.
Источник сказал, что Иран согласился с условиями сокращения добычи, второй источник сказал, что Тегеран согласился “в принципе”.
Иран являлся основным препятствием к заключению ОПЕК сделки о сокращении нефтедобычи, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не соглашалась на уступки для попавшего под санкции Тегерана.
Источник в энергетической отрасли сказал в пятницу, что Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. Ранее источники говорили, что возможный объем снижения добычи Россией составит 150 тыс. баррелей в сутки.
Напомним, 6 декабря члены ОПЕК достигли предварительной договоренности о сокращении добычи нефти, но не определилась с итоговой цифрой.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявил, что ОПЕК необходимо, чтобы Россия, не входящая в ОПЕК, также присоединилась к договоренности о сокращении нефтедобычи.