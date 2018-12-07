ОПЕК скоротить видобуток нафти на 800 тис. барелів на добу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Країни, що входять до ОПЕК, у п'ятницю домовилися про скорочення видобутку картелем на 800 тисяч барелів на добу з 2019 року. Про це з посиланням на джерело в ОПЕК повідомляє Reuters, передає УНН.
Пізніше ОПЕК запропонує державам, які не є членами організації, знизити їх видобуток приблизно на 400 тис. барелів на добу, "але нам потрібно провести зустріч", додало джерело.
Джерело сказало, що Іран погодився з умовами скорочення видобутку, друге джерело сказало, що Тегеран погодився "у принципі".
Іран був основною перешкодою до укладення ОПЕК угоди про скорочення нафтовидобутку, оскільки фактичний лідер картелю Саудівська Аравія поки не погоджувалася на поступки для Тегерана, що потрапив під санкції.
Джерело в енергетичній галузі сказало в п'ятницю, що Росія готова скоротити видобуток нафти приблизно на 200 тис. барелів на добу. Раніше джерела говорили, що можливий обсяг зниження видобутку Росією становитиме 150 тис. барелів на добу.
Нагадаємо, 6 грудня члени ОПЕК досягли попередньої домовленості про скорочення видобутку нафти, але не визначилася з підсумкової цифрою.
Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх раніше заявив, що ОПЕК необхідно, щоб Росія, яка не входить в ОПЕК, також приєдналася до домовленості про скорочення нафтовидобутку.