ОПЕК скоротить видобуток нафти на 800 тис. барелів на добу - ЗМІ

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Країни, що входять до ОПЕК, у п'ятницю домовилися про скорочення видобутку картелем на 800 тисяч барелів на добу з 2019 року. Про це з посиланням на джерело в ОПЕК повідомляє Reuters, передає УНН.