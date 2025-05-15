Опасно ли 5G для здоровья: новое исследование опровергло мифы

Современные исследования подтвердили, что нет никаких научных доказательств того, что мобильные телефоны или сети 5G представляют угрозу для здоровья человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Чтобы окончательно развеять сомнения, ученые из Университета Конструктор подвергли два типа человеческих кожных клеток - фибробласты и кератиноциты - воздействию 5G-излучения с частотами 27 и 40,5 ГГц.

Экспозиция длилась от двух до 48 часов и значительно превышала рекомендованные уровни безопасности. Результаты показали: даже в таких экстремальных условиях не зафиксировано никаких существенных изменений в генетической активности или в метилировании ДНК, что является ключевыми биологическими показателями.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS Nexus, подчеркнули, что их выводы основаны на тщательно контролируемых экспериментах, включая температурный контроль и слепой метод. Это исключает факторы, которые ранее ставили под сомнение надежность некоторых других исследований.

Мобильные телефоны и беспроводные сети, включая Wi-Fi и сотовые данные, используют электромагнитные волны для передачи информации. По мере роста объемов данных традиционные диапазоны частот перегружаются, поэтому в 2018 году были введены сети 5G, которые работают на новых, более высоких радиочастотах.

Сейчас 5G работает на частотах до 6 ГГц, но постепенно переходит на диапазоны 24,3–27,5 ГГц и 39,5–43,3 ГГц. Стоит отметить, что даже волны с частотой до 3 ГГц проникают в кожу лишь на 10 мм, а волны свыше 10 ГГц — не глубже чем на 1 мм. То есть потенциальное действие таких волн ограничивается только верхними слоями кожи.

Хотя очень мощное излучение действительно может вызвать нагрев тканей, в этом исследовании ученые отдельно проверили, существует ли вредное воздействие, не связанное с температурой. Вывод: даже при высокой интенсивности электромагнитные волны не вызывают никаких нетермических биологических эффектов.

Таким образом, исследование добавляет весомые аргументы к выводу, что технология 5G безопасна для человека. А вот на что действительно стоит обратить внимание — это время, которое мы проводим перед экранами. Именно он имеет гораздо большее влияние на наше физическое и психическое здоровье.

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