Чи небезпечне 5G для здоров’я: нове дослідження спростувало міфи

Сучасні дослідження підтвердили, що немає жодних наукових доказів того, що мобільні телефони або мережі 5G становлять загрозу для здоров’я людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Gizmodo.

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Щоб остаточно розвіяти сумніви, вчені з Університету Конструктор піддали два типи людських шкірних клітин - фібробласти та кератиноцити - впливу 5G-випромінювання з частотами 27 та 40,5 ГГц.

Експозиція тривала від двох до 48 годин і значно перевищувала рекомендовані рівні безпеки. Результати показали: навіть за таких екстремальних умов не зафіксовано жодних суттєвих змін у генетичній активності чи в метилуванні ДНК, що є ключовими біологічними показниками.

Автори дослідження, опублікованого в журналі PNAS Nexus, наголосили, що їхні висновки базуються на ретельно контрольованих експериментах, включно з температурним контролем та сліпим методом. Це виключає фактори, які раніше ставили під сумнів надійність деяких інших досліджень.

Мобільні телефони та бездротові мережі, включно з Wi-Fi та стільниковими даними, використовують електромагнітні хвилі для передавання інформації. У міру зростання обсягів даних традиційні діапазони частот перевантажуються, тому у 2018 році було запроваджено мережі 5G, які працюють на нових, вищих радіочастотах.

Зараз 5G працює на частотах до 6 ГГц, але поступово переходить на діапазони 24,3–27,5 ГГц і 39,5–43,3 ГГц. Варто зазначити, що навіть хвилі з частотою до 3 ГГц проникають у шкіру лише на 10 мм, а хвилі понад 10 ГГц — не глибше ніж на 1 мм. Тобто потенційна дія таких хвиль обмежується лише верхніми шарами шкіри.

Хоча дуже потужне випромінювання справді може спричинити нагрів тканин, у цьому дослідженні науковці окремо перевірили, чи існує шкідливий вплив, не пов’язаний з температурою. Висновок: навіть при високій інтенсивності електромагнітні хвилі не викликають жодних нетермічних біологічних ефектів.

Таким чином, дослідження додає вагомі аргументи до висновку, що технологія 5G безпечна для людини. А от на що справді варто звернути увагу — це час, який ми проводимо перед екранами. Саме він має значно більший вплив на наше фізичне та психічне здоров’я.

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