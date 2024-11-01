В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием - Федоров

В Украине запускают пилотный 5G. В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Федоров отметил, что в Украине начинают внедрять 5G и правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот.

«Запускаем пилотный 5G в Украине. В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот продлится 2 года и пройдет в два этапа. Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей», - написал Федоров.

Он отметил, что 5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

«Это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который мы планируем завершить до 2030 года. Также постановление обеспечит большую гибкость для операторов - частоты 2100 МГц теперь можно будет использовать не только для 3G, но и для технологий 2G или 4G. А прекращение использования частот 694-862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи», - рассказал Федоров.

Дополнение

В мае этого года в Украине впервые успешно протестировали технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки.

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