Отопительный сезон в Киеве завершают 8 апреля - мэр

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"8 апреля завершаем в Киеве отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия: ожидается стабильное существенное потепление", - написал Кличко.

Детали

Он отметил, что ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона принимают, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. "В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здания раньше", - отметил мэр.

"Для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы - одна из крупнейших в Европе", - отметил он.

Напомним

В Нафтогазе указали, что отопительный сезон до сих пор продолжается в некоторых областях Украины, учитывая погодные условия, но как только это позволит температура, его завершат.