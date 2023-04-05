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Опалювальний сезон завершиться, щойно дозволить погода - Нафтогаз

Опалювальний сезон завершиться, щойно дозволить погода - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 1443558 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Опалювальний сезон досі триває в деяких областях України, зважаючи на погодні умови, але щойно це дозволить температура, його завершать. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, але має бути завершений, щойно це дозволять температурні показники. Енергоефективність має залишатися пріоритетом №1 для органів місцевого самоврядування. Зауважу, що це – не про холод в оселях, а про комфортну температуру та заощадження при сплаті рахунків за отримане тепло", - вказав Чернишов.

Деталі

При цьому він зауважив, що Нафтогаз "має необхідні запаси палива для того, щоб забезпечувати українців теплом стільки, скільки це буде необхідно", але "найважча зима позаду".

"Війна триває. Важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною", - зазначив Чернишов.

Нагадаємо

На кінець березн шість областей розпочали відключення опалення.

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