Отопительный сезон завершится, как только позволит погода - Нафтогаз

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"Из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается, но должен быть завершен, как только это позволят температурные показатели. Энергоэффективность должна оставаться приоритетом №1 для органов местного самоуправления. Замечу, что это – не о холоде в домах, а о комфортной температуре и экономии при оплате счетов за полученное тепло", - указал Чернышов.

Детали

При этом он отметил, что Нафтогаз "имеет необходимые запасы топлива для того, чтобы обеспечивать украинцев теплом столько, сколько это будет необходимо", но "самая тяжелая зима позади".

"Война продолжается. Важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной", - отметил Чернышов.

Напомним

На конец марта шесть областей начали отключение отопления.