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Отопительный сезон завершится, как только позволит погода - Нафтогаз

Отопительный сезон завершится, как только позволит погода - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 1443555 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Отопительный сезон до сих пор продолжается в некоторых областях Украины, учитывая погодные условия, но как только это позволит температура, его завершат. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается, но должен быть завершен, как только это позволят температурные показатели. Энергоэффективность должна оставаться приоритетом №1 для органов местного самоуправления. Замечу, что это – не о холоде в домах, а о комфортной температуре и экономии при оплате счетов за полученное тепло", - указал Чернышов.

Детали

При этом он отметил, что Нафтогаз "имеет необходимые запасы топлива для того, чтобы обеспечивать украинцев теплом столько, сколько это будет необходимо", но "самая тяжелая зима позади".

"Война продолжается. Важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной", - отметил Чернышов.

Напомним

На конец марта шесть областей начали отключение отопления.

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