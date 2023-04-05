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Опалювальний сезон у Києві завершують 8 квітня - мер

Опалювальний сезон у Києві завершують 8 квітня - мер

Київ • УНН

 • 1154327 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Опалювальний сезон у Києві завершують 8 квітня, зважаючи на потепління. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"8 квітня завершуємо в Києві опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління", - написав Кличко.

Деталі

Він зауважив, що щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ухвалюють, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. "Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер.

"Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі", - зазначив він.

Нагадаємо

У Нафтогазі вказали, що опалювальний сезон досі триває в деяких областях України, зважаючи на погодні умови, але щойно це дозволить температура, його завершать.

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