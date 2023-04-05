Опалювальний сезон у Києві завершують 8 квітня - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Опалювальний сезон у Києві завершують 8 квітня, зважаючи на потепління. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"8 квітня завершуємо в Києві опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління", - написав Кличко.
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Він зауважив, що щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ухвалюють, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. "Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер.
"Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі", - зазначив він.
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У Нафтогазі вказали, що опалювальний сезон досі триває в деяких областях України, зважаючи на погодні умови, але щойно це дозволить температура, його завершать.