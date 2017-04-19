Отопительный сезон из-за похолодания продолжили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, 19 апреля, в Ужгороде в учреждениях образования и медицины, школе искусств, музыкальной школе и городском территориальном центре социального обслуживания продлен отопительный сезон. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета.
“Решение о продлении отопительного сезона до 28 апреля приняли сегодня на внеочередном заседании исполкома Ужгородского городского совета”, — говорится в сообщении.
По информации Закарпатского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни в Ужгороде прогнозируется облачная погода с дождем и северным ветром со скоростью 7-12, временами 15-20 м/с. Температура воздуха в областном центре Закарпатья колебаться от 2-4° тепла ночью до 7-9° днем.
Напомним, из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.