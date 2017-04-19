Отопительный сезон из-за похолодания продолжили в Ужгороде

“Решение о продлении отопительного сезона до 28 апреля приняли сегодня на внеочередном заседании исполкома Ужгородского городского совета”, — говорится в сообщении.

По информации Закарпатского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни в Ужгороде прогнозируется облачная погода с дождем и северным ветром со скоростью 7-12, временами 15-20 м/с. Температура воздуха в областном центре Закарпатья колебаться от 2-4° тепла ночью до 7-9° днем.

Напомним, из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.