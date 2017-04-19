Опалювальний сезон через похолодання продовжили в Ужгороді

“Рішення про продовження опалювального сезону до 28 квітня прийняли сьогодні на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Закарпатського центру з гідрометеорології, найближчими днями у м.Ужгород прогнозується хмарна погода з дощем та північним вітром швидкістю 7-12, часом 15-20 м/с. Температура повітря в обласному центрі Закарпаття коливатиметься від 2-4° тепла вночі до 7-9° вдень.

Нагадаємо, через загрозу снігових лавин на Закарпатті оголошено штормове попередження.