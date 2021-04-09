Осадки утихнут: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По Украине сегодня осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 11 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 9 апреля по стране переменная облачность. Без осадков. Ветер северный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла.
В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
Погода в Киеве и области
9 апреля по Киеву переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.
В Киевской области сегодня также переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.