Опади вщухнуть: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 квітня по країні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північний з переходом в західній частині на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Погода у Києві та області

9 квітня по Києву мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.