ОП: Украина и россия провели обмен пленными. 86 украинских военных в безопасности

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"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", - сообщил Тимошенко.

Он добавил, что обмен прошел по договоренностям переговорных групп.

Напомним

По приказу Президента Украины Владимира Зеленского 24 марта состоялся первый обмен 55 военнопленными. Освобождены 10 военных и 19 гражданских.