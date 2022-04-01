ОП: Украина и россия провели обмен пленными. 86 украинских военных в безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Запорожской области сегодня состоялся обмен пленными, украинской стороне удалось вернуть 86 военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", - сообщил Тимошенко.
Он добавил, что обмен прошел по договоренностям переговорных групп.
Напомним
По приказу Президента Украины Владимира Зеленского 24 марта состоялся первый обмен 55 военнопленными. Освобождены 10 военных и 19 гражданских.