ОП: Україна та росія провели обмін полоненими. 86 українських військових у безпеці

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"Друзі, гарні новини із Запорізької області. Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці", - повідомив Тимошенко.

Він додав, що обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.

Нагадаємо

За наказом Президента України Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший обмін військовополоненими. Звільнено 10 військових та 19 цивільних.