ОП: Україна та росія провели обмін полоненими. 86 українських військових у безпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Запорізькій області сьогодні відбувся обмін полоненими, українській стороні вдалось повернути 86 військовослужбовців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Друзі, гарні новини із Запорізької області. Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці", - повідомив Тимошенко.
Він додав, що обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.
Нагадаємо
За наказом Президента України Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший обмін військовополоненими. Звільнено 10 військових та 19 цивільних.