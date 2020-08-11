ООС: зафиксирован один обстрел от боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета у Марьинки.
На всех остальных участках фронта режим тишины сохранялся в полной мере.
"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. С тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 10 августа вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.