ООС: зафіксовано один обстріл від бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомету біля Мар’їнки.
На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 10 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.