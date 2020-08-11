ООС: зафіксовано один обстріл від бойовиків

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Зокрема, після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомету біля Мар’їнки.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 10 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.