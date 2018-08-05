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ООС: за сутки боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: за сутки боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединский и Павлополь. Наряду с этим враг обстрелял защитников Гнутово с миномета калибром 82 мм", - сообщили в пресс-службе.

Вследствие активных действий российских оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения вогня, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое полицейских получили ранения.

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