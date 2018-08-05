ООС: за добу бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим ворог обстріляв захисників Гнутового із міномета калібром 82 мм", - повідомили у прес-службі.

Внаслідок активних дій російських окупаційних військ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі 1 раз із важкого озброєння. За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

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