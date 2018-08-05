ООС: за добу бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим ворог обстріляв захисників Гнутового із міномета калібром 82 мм", - повідомили у прес-службі.

Внаслідок активних дій російських окупаційних військ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, у тому числі 1 раз із важкого озброєння. За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і двоє поліцейських отримали поранення.