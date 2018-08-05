ООС: бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогнюу, у тому числі 1 раз із важкого озброєння. За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув і двоє поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Широкиного із 82-мм мінометів”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Унаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.
За даними розвідки двоє бойовиків загинуло, один дістав поранення.