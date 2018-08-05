ООС: боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Огонь велся по защитникам, Крымского, Новозвановка, Троицкого, Новолуганское, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Чермалык Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Широкино с 82-мм минометов”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате враждебных действий, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

По данным разведки двое боевиков погибли, один получил ранения.