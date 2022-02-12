ООС: с начала суток уже два вражеских нарушения "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 11 часов текущих суток уже два вражеских нарушения “режим тишины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку штаба ООС.
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“По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.
“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет”, — отмечается в сообщении.
Детали
Сообщается, что вблизи Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
Дополнение
11 февраля со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.