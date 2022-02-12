ООС: з початку доби вже два ворожих порушення "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Донбасі станом на 11 годину поточної доби вже два ворожих порушення “режим тиші”. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення штабу ООС.
Цитата:
“Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.
“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, — зазначається в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Доповнення
11 лютого з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.