ООС: с начала суток "режим тишины" не нарушался
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано соблюдение режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь командования ООС, майор Ярослава Зорина, информирует УНН.
"В течение текущих суток, 2 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметила Зорина.
Также она добавила, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
"Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - подытожила пресс-секретарь.
Отметим, что за минувшие сутки, 1 января, на Донбассе зафиксировано девять вражеских нарушений "режима тишины", по направлению от населенного пункта Яковлевка было обнаружено беспилотник противника типа "квадрокоптер", который был сбит после пересечения линии разграничения.