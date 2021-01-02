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ООС: з початку доби "режим тиші" не порушувався

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дотримання режиму припинення вогню. Про це повідомила речниця командування ООС, майор Ярослава Зоріна, інформує УНН.

ООС: з початку доби "режим тиші" не порушувався

“Протягом поточної доби, 2 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - зазначила Зоріна.

Також вона додала, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

“Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, - підсумувала речниця.

Зазначимо, що за минулу добу, 1 січня, на Донбасі зафіксовано дев'ять ворожих порушень "режиму тиші", з напрямку населеного пункту Яковлівка було виявлено безпілотник противника типу "квадрокоптер", який був збитий після перетину лінії розмежування.

Українські Національні Новини

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