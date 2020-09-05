ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил представитель пресс-центре Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сказал Шаравара.
По его словам, кроме того, Вооруженные Силы Украины совместно с ГСЧС продолжают локализовать пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.
Напомним, на Донбассе 4 сентября, было зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.