ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

“Від початку поточної доби, станом на 12:00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша”, — сказав Шаравара.

За його словами, крім того, Збройні Сили України спільно з ДСНС продовжують локалізувати пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу.

Нагадаємо, на Донбасі 4 вересня, було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню.