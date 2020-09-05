ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Від початку доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара під час брифінгу, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12:00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша”, — сказав Шаравара.
За його словами, крім того, Збройні Сили України спільно з ДСНС продовжують локалізувати пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу.
Нагадаємо, на Донбасі 4 вересня, було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню.