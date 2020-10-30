ООС: с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины", двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На Донбассе с начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих погибли. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на 12:00 текущих суток, российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции наших защитников в районе Водяного. На этом направлении противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска вернуться к “режима тишины”.
“К большому сожалению, в результате обстрелов, двое украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью. Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины выражают соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибших украинских Героев”, — сообщили в Минобороны.
В министерстве отметили, что о действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Отметим, что за прошедшие сутки, 29 октября, боевики четыре раза нарушили “режим тишины” на Донбассе, двое военных получили ранения.