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ООС: з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші", двоє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Донбасі з початку поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців загинуло. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.

“Станом на 12 годину поточної доби, російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції наших захисників в районі Водяного. На цьому напрямку противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до “режиму тиші”.

“На превеликий жаль, в результаті обстрілів, двоє українських військових отримали поранення несумісні з життям. Міністерство оборони та Збройні Сили України висловлюють співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблих українських Героїв”, — повідомили в Міноборони.

У міністерстві зазначили, що про дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Зазначимо, що минулої доби, 29 жовтня, бойовики чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі, двоє військових отримали поранення.

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