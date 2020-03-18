ООС: с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 18 марта, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения, при этом продолжая нарушать Минские соглашения", - сообщил Гуцуляк.
Так, с 5:50 утра враг по направлению от района Трудовской оккупированного Донецкая вел огонь по защитникам Марьинки из станкового противотанкового гранатомета.
Сообщается, что после 6:15 наши защитники Зайцево зафиксировали разрывы 3-х вражеских мин 82-го калибра. Также в этом месте противник вел огонь из СПГ и стрелкового вооружения.
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В 07:30 от села Сосновское оккупанты начали минометный обстрел наших защитников Павлополя. В течение 40 минут российско-оккупационные войска выпустили 23 мины калибра 82 мм.
"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев-защитников результате вражеских обстрелов с начала текущих суток нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным враждебным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины" , - говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.