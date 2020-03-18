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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101925 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105008 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107007 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105864 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114702 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101168 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105543 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106710 просмотра

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ООС: с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины

ООС: с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 10712 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 18 марта, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения, при этом продолжая нарушать Минские соглашения", - сообщил Гуцуляк.

Так, с 5:50 утра враг по направлению от района Трудовской оккупированного Донецкая вел огонь по защитникам Марьинки из станкового противотанкового гранатомета.

Сообщается, что после 6:15 наши защитники Зайцево зафиксировали разрывы 3-х вражеских мин 82-го калибра. Также в этом месте противник вел огонь из СПГ и стрелкового вооружения.

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В 07:30 от села Сосновское оккупанты начали минометный обстрел наших защитников Павлополя. В течение 40 минут российско-оккупационные войска выпустили 23 мины калибра 82 мм.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев-защитников результате вражеских обстрелов с начала текущих суток нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным враждебным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины" , - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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