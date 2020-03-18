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ООС: з початку доби бойовики тричі порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби, 18 березня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення, при цьому продовжуючи порушувати Мінські угоди", - повідомив Гуцуляк.

Так, з 05:50 ранку ворог з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька вів вогонь по оборонцях Мар’їнки зі станкового протитанкового гранатомету.

Повідомляється, що після 06:15 наші захисники Зайцевого зафіксували розриви 3-х ворожих мін 82-го калібру. Також у цьому місці ворог вів вогонь з СПГ та стрілецького озброєння.

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О 07:30 від села Соснівське окупанти розпочали мінометний обстріл наших оборонців Павлополя. Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська випустили 23 міни калібру 82 мм.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв-захисників внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби немає. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій з боку російсько-окупаційних військ в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

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