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ООС: с начала суток боевики раз нарушили режим "тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины" применив ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"С начала текущих суток, 31 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет. Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 5 гектаров территории и передано на уничтожение 106 взрывоопасный предмет.

"Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 3 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются", - добавляется в сообщении.

Напомним, вчера во время заседания безопасности подгруппы ТКГ по Донбассу, Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного. Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Как ранее сообщал УНН, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

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