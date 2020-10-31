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ООС: з початку доби бойовики один раз порушили режим “тиші”

ООС: з початку доби бойовики один раз порушили режим “тиші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим “тиші” застосувавши ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

“Від початку поточної доби, 31 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, в районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території та передано на знищення 106 вибухонебезпечний предмет.

“Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтовано 3 будинки, на 4 об’єктах відновлювальні роботи тривають”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, вчора під час засідання безпекової підгрупи ТКГ по Донбасу, Українська делегація зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої. Модератор Рабочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню.

Як раніше повідомляв УНН, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців. 

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