ООС: с начала суток без обстрелов, противник использовал беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала текущих суток и до 17 часов на Донбассе вражеских обстрелов не фиксировалось, впрочем, противник использовал БПЛА. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.
"С начала текущих суток, 1 ноября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения", - указали в штабе.
Как отмечается, средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил "подавили беспилотник противника", что сделало невозможным его дальнейшее использование.
"В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.
В штабе заверили, что украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.
Напомним, за минувшие сутки, 31 октября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.