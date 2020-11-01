ООС: з початку доби без обстрілів, противник використав безпілотник

“Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, на Приазовׄ’ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “Квадрокоптер” із перетином лінії розмежування", - вказали у штабі.

Як зазначається, засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил "подавили безпілотник противника", що унеможливило його подальше використання.

"Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

У штабі запевнили, що українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.

Нагадаємо, минулої доби, 31 жовтня, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі.