ООС: з початку доби без обстрілів, противник використав безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. З початку поточної доби і до 17 години на Донбасі ворожих обстрілів не фіксувалося, утім, противник використав БПЛА. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, на Приазовׄ’ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “Квадрокоптер” із перетином лінії розмежування", - вказали у штабі.
Як зазначається, засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил "подавили безпілотник противника", що унеможливило його подальше використання.
"Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.
У штабі запевнили, що українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.
Нагадаємо, минулої доби, 31 жовтня, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі.