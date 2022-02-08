ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Позиции защитников Пивденного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.