ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.