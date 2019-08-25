ООС: в течение суток боевики осуществили 7 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В течение текущих суток было зафиксировано 7 вражеских обстрелов позиций украинских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Больше всего обстрелов - 5, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Еще два обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Напомним, во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Один из военных скончался.