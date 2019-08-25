ООС: впродовж доби бойовики здійснили 7 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Впродовж поточної доби було зафіксовано 7 ворожих обстрілів позицій українських військових. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Найбільше обстрілів — 5, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Ще два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
Нагадаємо, під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення різних ступенів важкості. Один з військових помер.