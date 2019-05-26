ООС: враг дважды нарушил режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у села Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Красногоровка - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одну вооруженную провокацию со стороны противника.