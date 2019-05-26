ООС: ворог двічі порушив режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
“Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”. Тут ворог вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил: біля села Гнутове — з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу міста Красногорівка — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зазначається, втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника.