ООС: с начала суток враг совершил пять обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра Операции Объединенных сил.
Украинский позиции подверглись обстрелам из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял наши позиции:
из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около поселка городского типа Талаковка;
из ручных противотанковых гранатометов - возле села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединский.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил враг обстрелял дважды:
из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новоалександровка;
из противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Крымское", - сообщили в пресс-центре.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.