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ООС: від початку доби ворог здійснив п’ять обстрілів

ООС: від початку доби ворог здійснив п’ять обстрілів

Київ • УНН

 • 5760 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію прес-центру Операції Об'єднаних сил.

Українські позиції зазнали обстрілів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв наші позиції:
з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля селища міського типу Талаківка;
з ручних протитанкових гранатометів – біля села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" позиції Об'єднаних сил ворог обстріляв двічі:
з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – біля населеного пункту Новоолександрівка;
з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Кримське", - повідомили у прес-центрі.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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