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10:59 • 80122 просмотра

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ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" боевиками не зафиксировано

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КИЕВ. 31 октября. УНН. С начала суток, 31 октября, боевики не нарушали "режим тишины" на Донбассе. За прошедшие сутки, 30 октября, боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погибли два военнослужащих. Несмотря на это, в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники соблюдая условия договоренностей, что вступили в действие 27 июля 2020, “готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника”.

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“За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что 30 октября провокации врага продолжились ближе к обеду — противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. “Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил”, — резюмировали в ООС.

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