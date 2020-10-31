ООС: від початку доби порушень "режиму тиші" бойовиками не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Від початку доби, 31 жовтня, бойовики не порушували “режим тиші” на Донбасі. За минулу добу, 30 жовтня, бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого загинуло двоє військових. Попри це, у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, “готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника”.
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“Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що 30 жовтня провокації ворога продовжились ближче до обіду — противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. “Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил”, — резюмували в ООС.