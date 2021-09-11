ООС: с начала суток боевики 10 раз нарушили режим "тишины", погиб один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала суток, 11 сентября, на востоке Украины зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, в результате которых погиб один украинский военный, ранены — восемь. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, информирует УНН.
Детали
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в больницы. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.
Цитата
“Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы... Враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды — вблизи Верхнеторецкого.
Возле Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки. Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел с ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения ... На обстрелы врага наши защитники открывали огонь”, — говорится в сообщении.
Добавим
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 га территории, передали на уничтожение 111 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.
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Напомним
За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.