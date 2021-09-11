ООС: від початку доби бойовики 10 разів порушили режим "тиші", загинув один військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Від початку доби, 11 вересня, на сході України зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, внаслідок яких загинув один український військовий, поранено — вісьмох. Про це повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил, інформує УНН.
Деталі
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє — бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікарень. Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, інших — задовільний.
Цитата
"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи... Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.
Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування... На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь", — ідеться у повідомленні.
Додамо
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 га території, передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 10 пошкоджених будинків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У вересні зросла кількість порушень режиму "тиші" на сході України
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.