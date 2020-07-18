ООС: с начала суток боевики не совершали обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков активности не проявляли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нету. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — указано в сообщении.
Добавим, что 17 июля вооруженные формирования боевиков 18 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных нету.