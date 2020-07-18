ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — вказано у повідомленні.

Додамо, що 17 липня збройні формування бойовиків 18 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат серед українських військових немає.