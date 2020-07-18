ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Від початку поточної доби збройні формування бойовиків активності не проявляли. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — вказано у повідомленні.
Додамо, що 17 липня збройні формування бойовиків 18 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат серед українських військових немає.