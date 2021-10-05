ООС: днем боевики трижды нарушили "тишину", ранен украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"В районе Трехизбенки враждебные вооруженные формирования обстреляли наши позиции с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его эвакуировали в больницу после того, как оказали неотложную домедицинскую помощь. Сейчас состояние военного удовлетворительное.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.